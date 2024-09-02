Malatya’da 1 yıllık hedef

Asrın felaketinin ağır hasara yol açtığı Malatya'da depremin izleri silinmeye devam ediyor. Kent merkezinde rezerv alanı ilan edilen mahallerde hummalı çalışma sürerken, Zaviye Mahallesi'nde de ihaleyi alan firma çalışmalar başladı.120 bin depremzedenin konteynerlerda kaldıı kentte TOKİ tarafından yapılan yapılan deprem konutları da bitme aşamasına geldi. Şehrin çeperlerine yapılan binlerce konutun yanı sıra rezerv alanı ilan edilen mahallelerde de çalışmalar hummalı bir şekilde sürüyor. Geçtiğimiz ay ihalesi yapılan ve 2 etap şeklinde yapılacak olan Zaviye Mahallesi'nde de ihaleyi kazanan firmalar çalışmalara başladı. Zaviye Mahallesi Muhtarı Mesut Canbay, ihaleyi kazanan firmaların 7 gün 24 saat mesai ile bir yıl içinde konut ve işyerlerini bitirme hedefinin bulunuyor" dedi. AA