Marmaris için şehir yangını uyarısı

Marmaris'te, 30 yılı aşkın bir süredir orman yangınları konusunda uzmanlaşmış orman mühendisleri Vehbi Tutmaz ile Ali Osman Başlı çalışma gerçekleştirdi. Yangın uzmanları çalışmaları sırasında özellikle Marmaris Beldibi ve Armutalan Mahalleleri ile Taşhan Sanayi Sitesinin gerekli önlemler alınmazsa çok büyük bir yangın tehlikesi altında olduklarını, olası yangınların bina, tesis ve insanlara tahminlerin ötesinde zarar verebileceğini ifade etti. Marmaris'in orman ve arazi yapısı, insan hareketlerinin yoğunluğu, yörede yangınlar için uygun meteorolojik parametrelerin olması nedenleriyle, büyük ve tahripkar orman-kırsal alan yangınları yaşandığı ifade edildi.Yangın uzmanları ayrıca, Beldibi ve Armutalan Mahalleleri ile Taşhan Sanayi Sitesinin etraflarının yangına hassas kızılçam ormanları ile çevrili olduğu, bu alanlardan başlayabilecek ya da ormanlık alanlardan başlayacak yangınların büyük oranda mal ve ayrıca can kaybına bile neden olabilecek potansiyele sahip olduğu dile getirdi. Uzman mühendisler, muhtemel bir yangında Beldibi ve Armutalan Mahalleleri ile Taşhan Sanayi sitesinde ormanlık alan haricinde, evler ve işyerlerinin zarar görme ihtimali çok yüksek olduğunu, böyle bir yangının bir anda şehir yangını haline dönebileceğini, yangına müdahale ve tahliye konularında büyük problemlerin yaşanmasının muhakkak olduğunu ifade etti. Yangınlara karşı topyekun mücadele ve halkın bilinçlendirilmesi gerektiğini belirten yangın uzmanları, Marmaris genelinde, özellikle bu tür yangın tehlikesi öncelikli alanlarında yaşayan ve bulunanların, yangınlara karşı duyarlı ve uyumlu olmaları, tehlike ve risklere karşı neler yapmalarının gerektiğini vurguladı. Ayrıca gereken tüm önlemleri eksiksiz olarak almaları, bina ve tesislerin yangına dirençli hale getirmeleri, olası yangın başlangıcında neler yapmaları konularında eğitimli olmaları, tatbikatlara katılmalarının zorunlu olduğu kaydetti.2021 yazında Marmaris Armutalan'da başlayan yangın 9000 hektar alanı etkilenmişti. Çetibeli Mahallesinde 23 Eylül1979 tarihinde meydana gelen yangında ise 13 bin 260 hektar (132.060 dönüm) alan ile Türkiye'de en büyük yangınlar sıralamasında 2'nci sırada. Aynı mahallede 27 Temmuz 1996 tarihinde ise 7 bin 90 hektar, 15 Ağustos 2002 tarihinde bin 775 hektar, 16 Temmuz 1989 tarihinde ise 926 hektar olmak üzere 3'üncü sırada. Ayrıca Hisarönü Mahallesinde 21 Haziran 2022 tarihinde 4 bin 392.5 hektar, 11 Ağustos 1997 yılında bin 385 hektar, 3 Ağustos 1977 yılında bin 77 hektar olmak üzere üç büyük yangın daha yaşandı.