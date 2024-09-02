Midyat’ta sosyal konutlar tamam

Mardin Midyat'ta TOKİ tarafından yapılan 354 sosyal konutun inşası tamamlandı. Orta Çarşı Mahallesinde 2023 yılı ocak ayında yapımına başlanan 16 blok ve 354 daireden oluşan sosyal konutlar, yoğun bir tempoda çalışılması sonucu 18 ayda bitirilerek, geçici kabulü yapıldı. TOKİ'nin 'İlk Evim Konut, İlk İş yerim' proje kapsamında inşa edilen; net 70 metrekare alanı olan 2+1 nitelikli 226 adet konut ile net 90 metrekare alanı olan 3+1 nitelikli 128 adet konut Yüksek deprem güvenlikli perde kalıp ve perde tünelle inşa edildi. en daireler tamamen lüks olarak tasarlandı. Yöre mimarisine uygun inşa edilen konutlar bütün donatılarıyla dar ve orta gelirli aileleri için yepyeni bir yaşam alanı oldu.