SON DAKİKA! Kadıköy’de savcıyı darp eden maganda hakkında yeni gelişme

Son dakika haberi! İstanbul Emniyeti'ni harekete geçiren olay geçtiğimiz Cuma akşamı Kadıköy'de Fenerbahçe ile Alanyaspor arasında oynanan Süper Lig maçından sonra yaşandı.
Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen, saat 00.21 sıralarında Fener Yolu Mahallesi'nde bulunan bir işletmenin otoparkından çıktığı esnada kornaya basan bir sürücüyü uyarmak isterken feci şekilde saldırıya uğradı. Şehir magandalarından biri, Savcı Necip Cem İşçimen'e saldırdı. Savcıya saldıran şehir magandası, vurarak yere düşürdüğü Necip Cem İşçimen'i defalarca yumrukladı ve darp etti. İddialara göre saldırganın arkadaşı da Necip Cem İşçimen'e hakaretler etti.
Hemen olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatan İstanbul Emniyeti; olayın yansıdığı kamera görüntülerinden aracın plaka bilgilerini ve şehir magandalarının kimlik bilgilerini tespit etti. İşçimen'e hakaretlerde bulunduğu belirlenen T.T.İ. isimli iki kişi yakalanarak gözaltına alındı. T.T.İ., İstanbul Emniyeti'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Yedi suç kaydının olan saldırgan E.G. ise savcılığa teslim oldu.