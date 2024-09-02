SON DAKİKA! Kadıköy’de savcıyı darp eden maganda hakkında yeni gelişme

Hemen olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatan İstanbul Emniyeti; olayın yansıdığı kamera görüntülerinden aracın plaka bilgilerini ve şehir magandalarının kimlik bilgilerini tespit etti. İşçimen'e hakaretlerde bulunduğu belirlenen T.T.İ. isimli iki kişi yakalanarak gözaltına alındı. T.T.İ., İstanbul Emniyeti'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Yedi suç kaydının olan saldırgan E.G. ise savcılığa teslim oldu.