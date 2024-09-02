Haberler Gündem Haberleri Son dakika | MSB'den açıklama: Teğmenlere tahkikat açıldığı iddiaları doğru değildir
Giriş Tarihi: 2.9.2024 14:36 Son Güncelleme: 2.9.2024 14:39

Son dakika | MSB'den açıklama: Teğmenlere tahkikat açıldığı iddiaları doğru değildir

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, "Harp Okullarının mezuniyet törenleri 30-31 Ağustos tarihlerinde yapılmış olup mezun olan Teğmenlerin Harp Okulları ile idari bağı kalmamıştır.Teğmenlerin okula çağrılarak haklarında sosyal medya paylaşımları nedeniyle tahkikat açıldığı iddiaları doğru değildir." açıklamasında bulundu.

Son dakika | MSB’den açıklama: Teğmenlere tahkikat açıldığı iddiaları doğru değildir

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, "Harp Okullarının mezuniyet törenleri 30-31 Ağustos tarihlerinde yapılmış olup mezun olan Teğmenlerin Harp Okulları ile idari bağı kalmamıştır." dedi.

Bakanlık, "Teğmenlerin okula çağrılarak haklarında sosyal medya paylaşımları nedeniyle tahkikat açıldığı iddiaları doğru değildir." ifadelerine yer verdi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika | MSB'den açıklama: Teğmenlere tahkikat açıldığı iddiaları doğru değildir
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA