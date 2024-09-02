Son dakika | MSB’den açıklama: Teğmenlere tahkikat açıldığı iddiaları doğru değildir

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, "Harp Okullarının mezuniyet törenleri 30-31 Ağustos tarihlerinde yapılmış olup mezun olan Teğmenlerin Harp Okulları ile idari bağı kalmamıştır." dedi.

Bakanlık, "Teğmenlerin okula çağrılarak haklarında sosyal medya paylaşımları nedeniyle tahkikat açıldığı iddiaları doğru değildir." ifadelerine yer verdi.