Yasakçı TSYD’ye valilikten soruşturma

Türkiye Spor Yazarları Derneği Üyesi Mehmet İzmirlioğlu eşiyle birlikte üyesi olduğu derneğin İstanbul Beşiktaş'taki açık yüzme havuzunun bulunduğu tesise gitti. Tesis görevlileri dernek başkanının talimatı üzerine eşinin havuza alınamayacağını söyledi. Gerekçe olarak da Dernek Başkanı Oğuz Tongsir'in emri olduğunu ancak kapalı havuzu kullanabileceğini ya da havuz görevlilerinin odasında bekleyebileceği kaydedildi. İzmirlioğlu'nun başından geçenleri sosyal medya hesabından paylaşmasının ardından İstanbul Valiliği, iddialar üzerine soruşturma başlatıldığını bildirdi.Valilikten yapılan açıklamada, "Sosyal medya mecralarında 'Tesettürlü bir hanımefendinin Türkiye Spor Yazarlar Derneği'ne ait havuza, kıyafeti nedeniyle alınmadığı' yönünde iddialar yayınlanmıştır. Söz konusu iddiaların araştırılması için TSYD hakkında soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma sonucunda, iddiaların doğru olduğu sonucuna ulaşılırsa dernek hakkında idari işlem yapılacak ve bahse konu olan ayrımcı uygulamanın sorumluları hakkında adli makamlara suç duyurusunda bulunulacaktır. Hiçbir hemşerimizin bu ve benzeri uygulamalarla inançlarından dolayı mağduriyet yaşamasına izin verilmeyecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri yer aldı.