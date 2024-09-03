Başörtülü öğretmenden TSYD’ye suç duyurusu

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) üyesi Mehmet İzmirlioğlu'nun eşi Merve İzmirlioğlu, başörtülü olduğu gerekçesiyle derneğin yüzme havuzuna alınmaması nedeniyle TSYD Başkanı Oğuz Tongsir hakkında suç duyurusunda bulundu. Merve İzmirlioğlu, İstanbul Adliyesi'nde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 29 Ağustos'ta TSYD'nin İstanbul Beşiktaş'taki açık havuzunda ayrımcı ve çağ dışı bir uygulamayla karşılaştıklarını ifade etti. İzmirlioğlu, "Eğitimciyim, anneyim ve çocuklarımın yanında böyle bir muamele görmek bizi derinden etkiledi.Temennimiz, Türkiye Cumhuriyeti'nde bu yüzyılda bir daha böyle bir olayla karşılaşmamak ve her alanda başörtümüzle var olabilmek." şeklinde konuştu. Mehmet İzmirlioğlu ise olayın detaylarını paylaşarak, "TSYD'nin havuzuna eşim ve çocuklarımla birlikte gittik. Orada bulunan bir görevli, 'Eşiniz kapalı, açık havuzdan yararlanamazsınız' dedi. Eşim de bunun üzerine, 'Ben zaten havuza girmeyeceğim, sadece çocukların yanında duracağım' dedi. Ancak görevli, orada durmamızın bile yasak olduğunu söyledi ve bizi kapalı havuza yönlendirdiler.Bunun üzerine tepkimi göstererek, 'Bu karar kimin?' diye sordum. Görevli, kararın Başkan Oğuz Tongsir'e ait olduğunu belirtti. Ardından genel merkeze gidip Oğuz Tongsir ile görüştüm ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda böyle bir yasa olmadığını, bu tür gerici zihniyetlerin geçmişte kaldığını söyledim. Ancak kendisi bana, 'Burası benim derneğim, burası özerk bir dernek ve benim kurallarım geçerli,' dedi. Şikayette bulunacağımı söylediğimde ise, 'Elinden geleni ardına koyma,' şeklinde yanıt verdi," dedi. Öte yandan İstanbul Valiliği de konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.