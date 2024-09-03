CHP’de kurultay öncesi delege kıyımı

CHP'de, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu destekçilerine yönelik yeni bir kıyım dalgası daha yaşandı. Yüksek Disiplin Kurulu, partide önemli görevlerde bulunan ve kurultay delegesi olan 4 isim hakkında ihraç kararı verdi. 4 ismin de tek ortak yanının Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemek olduğu ortaya çıktı. Önceki akşam Kemal Kılıçdaroğlu ile akşam yemeğinde bir araya gelip tüzük kurultayını değerlendiren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bir yandan da Kılıçdaroğlu destekçilerine yönelik ihraç atağı başlatarak gündeme oturdu. Nisan ayından bu yana parti içi muhalefete yönelik tasfiye operasyonuna devam eden genel merkez, Kılıçdaroğlu kanadını çileden çıkaran son kararıyla tartışmaları yeniden alevlendirdi. Parti içi savaşı körükleyen hamle kapsamında, eski Hakkari İl Başkanı Nazım Demir, eski Kars İl Başkanı Taner Toraman, eski Nallıhan İlçe Başkanı Ali Ekber Aytaç ve eski Hakkari Şemdinli İlçe Başkanı Ethem Karakoç hakkında ihraç kararı çıktı. Yüksek Disiplin Kurulu tarafından alınan bu karar, parti içinden sert eleştirilerin yükselmesine sebep oldu. Genel merkezi ağır sözlerle eleştiren CHP 27. Dönem Milletvekili Yıldırım Kaya, "İhraç edilen dört ismin ortak yanı, partimizin 38. Olağan Kurultayı'nda 7. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemiş olmalarıdır" dedi.CHP'de merakla beklenen tüzük kurultayı öncesi delegelere uygulanan bu muamele ile vicdanların yaralandığını kaydeden Kaya, "Yüksek Disiplin Kurulunca alınan karar gerek zamanlama, gerekse de şahıslar özelinde parti içi demokrasiye vurulan önemli bir darbedir. Parti içi darbeler yakışmaz" dedi.