CHP’nin ’kent uzlaşısı’ belediyesi Esenyurt’ta bu da oldu: İstiklal Marşı’nı okumadılar, saygı duruşunda bulunmadılar!

Gündem dışı söz alan Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Togay Çoban, yaşananlara tepki gösterdi.

"CUMHURİYET'LE SORUNU VARMIŞ GİBİ..."

Kendileri konuşma yaptıktan sonra Özer'in ayrılmasını beklediklerini ifade eden Çoban, ''Ne yazık ki büyük bir skandala imza attı. Ben bilerek olduğuna inanıyorum. İki ay aranın ardından belediye meclisi açıldığında saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okunduktan sonra gündemlere geçilir. Ne yazık ki Cumhuriyet tarihinden bu yana ilk kez böyle bir uygulamayla karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Ankara'da sürekli halktan, Cumhuriyet'ten, demokrasiden bahseden Esenyurt Belediye Başkanı, ne yazık ki sanki Cumhuriyet'le bir sorunu varmış gibi 40 dakika konuştuktan sonra 'Buradan ayrılacağım.' dedi." diye konuştu.

"Yetkili arkadaş uyardıktan, 'Saygı duruşunda bulunmadık ve İstiklal Marşı'nı okumadık.' dedikten sonra 'Ben gideyim mi yoksa şimdi mi okuyayım?' diye söyledi. Arkadaşlar uyardıktan sonra İstiklal Marşı'nı okumadan buradan ayrıldı." diyen Çoban, sözlerini şöyle sürdürdü: