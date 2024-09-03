Dr. Şadi Yazıcı: ’Bilim insanlığın geleceğini şekillendiriyor’

Türk Fizik Derneği'nin düzenlediği 40. Uluslararası Fizik Kongresi başladı. Bilimin ön saflarında yer alan araştırmacılar, akademisyenler ve öğrenciler, Bodrum'daki Herodot Kültür Merkezi'nde bir araya geldi. Bu yılki etkinlikler, yalnızca kongre ile sınırlı kalmıyor; aynı zamanda TFD 9. Fizik Öğrencileri Kongresi ve Şenliği, TFD 3. Bir Fizik Doğa Olayının Görüntülenmesi Fotoğraf Yarışması, Parçacık Hızlandırıcıları ve Dedektörleri Yaz Okulu gibi birçok farklı etkinlik ile devam edecek. Kongreye Türkiye Temel Bilimler Araştırma Vakfı Başkanı olarak davet edilen Dr. Şadi Yazıcı, konuşmasında fizik, kimya, biyoloji ve matematik gibi temel bilimlerin insanlığın gelişimi için hayati öneme sahip olduğunu belirtti. Bu bilimlerin, mühendislik ve tıp gibi uygulamalı bilimlerin temelini oluşturduğunu vurgulayan Yazıcı, temel bilimlerin dünyayı değiştirme ve dönüştürme gücüne sahip olduğunu ifade etti.

"Bilim, akıl duyusuyla geleceği şekillendiriyor"

Konuşmasında insanın dünyayı beş duyusu ile algıladığını ancak bu duyuların ötesine geçen bir "akıl duyusu" olduğunu dile getiren Dr. Yazıcı, "İnsanlar beş duyusuyla dünyayı algılarlar, fakat bu duyuların ötesine geçen bir içsel duyumuz da vardır. Bu duyuyu aklımızla işleriz ve bilimin değiştirici, dönüştürücü gücüyle geleceği şekillendiririz" dedi.

"Amacımız, zeki ve kabiliyetli gençleri faydalı bilim insanları olarak yetiştirmek"

Türkiye Temel Bilimler Araştırma Vakfı'nın amacı hakkında da bilgi veren Dr. Yazıcı, vakfın temel bilimlere odaklanan bir üniversite kurmayı hedeflediğini ve sanayi-üniversite işbirliğini güçlendirmek için 32 sanayici ve 15 akademisyenle birlikte çalıştıklarını belirtti. "Vakıf olarak amacımız, Türkiye'de temel bilimlere dayalı, spesifik bir üniversite kurarak zeki ve kabiliyetli gençleri ülkemize ve dünyaya faydalı bilim insanları olarak yetiştirmektir" ifadelerini kullandı.

"Bilimin gücüne ihtiyacımız var"

Dr. Yazıcı, temel bilimlerin insan hayatını kolaylaştırdığını ve daha iyiye götürdüğünü vurgulayarak, "Temel bilimler olmadan tıp ve mühendislik gibi uygulamalı bilimler olmaz. Bilim, insanoğlunun doğayla mücadelesini mümkün kılar ve refah seviyesini artırır. Bu refah düzeyinin sürdürülebilmesi için bilimin gücüne ihtiyacımız var" diye ekledi.

"Temel bilimler insanlığın geleceği için vazgeçilmez"

Konuşmasının devamında, "Biz bilim insanı yetiştirerek de ülkemize, insanlığa ve aslında dünyaya fayda sağlayacak olan yeni bilim insanları yetiştirmek çabasıyla hep birlikte çalışıyoruz" diyen Dr. Yazıcı, bilimsel çalışmaların ve temel bilimlerin, insanlığın geleceği için vazgeçilmez olduğunu belirtti.