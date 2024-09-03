Fabrika gibi hastane

Bursa'da 11 ayrı binada 1520 yatak kapasitesi ile Güney Marmara'ya hizmet veren Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, üretim ve tasarruf tedbirleri ile de adından söz ettiriyor. Binanın çatısına konulan güneş panellerinden ve doğal gazdan üretilen elektrikle, hastanenin elektrik ihtiyacının yüzde 20'si karşılanıyor. Arızalanan tıbbi cihazlar da başka hastanelerin ayırdığı cihazların parçaları ile tamir ediliyor. Kompleksin içerisinde kurulan atölyede, dolap ve masa gibi mobilyalar üretip, kullanan hastane, bu yöntemlerle 1 yılda 50 milyon lira tasarruf etti. Hastanenin büyüklüğü kadar giderleri de fazla olunca, 1 yıl önce başhekimlik görevine getirilen Doç. Dr. Mehmet Oğuzhan Ay, tasarruf konusunda çalışmalara başlamıştı. DHA