Hacire anneyle başladı çığ gibi büyüdü

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde yaşayan anne Hacire Akar'ın dağa kaçırılan oğlu Mehmet Akar için HDP il binası önünde 3 eylül 2019'da başlattığı oturma eyleminin sonuç vermesi, evladına kavuşmak isteyen diğer annelere de örnek oldu. Ardından bir grup annenin dağa kaçırılan evlatları için başlattığı eylem 6'ıncı yılına girdi. Evlatlarını isteyen annelerin sesini tüm Türkiye duyarken, evlat nöbetine katılım da günden güne artarak 376'ya yükseldi. Annelerin bu zorlu süreçteki en büyük destekçisi kendileri gibi evlatlarının yolu gözleyen babalar oldu. Büyük bir dayanışma ve kararlılıkla süren oturma eylemi sayesinde 55 aile, evladını PKK'nın elinden kurtarmayı başardı.Çocuklarını isteyen ailelerle yüzleşmek istemeyen HDP'liler, il binasının kepenklerini kapatmak zorunda kaldı. HDP, daha sonra il binasında yaptığı faaliyetleri ilçe binalarında sürdürdü. Yaz kış, kar yağmur, bayram, salgın demeden aralıksız devam eden evlat nöbetinde anne ve babaların "geri dön" çağrısına kayıtsız kalmayıp terör örgütü PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olanlar, bekleyişi devam eden ailelere de umut oldu.Diyarbakır annelerinin eylemi bölgede diğer ailelere de güç ve cesaret verdi. Van, Şırnak, Hakkâri ve Muş'ta da çocuklarını örgütten kurtarmak için aileler belirli aralıklarla eylem yapmaya başladı. Almanya'nın başkenti Berlin'de yaşayan ve terör örgütü PKK yandaşlarınca kaçırılan Nilüfer Türemiş'in annesi Maide Türemiş, Başbakanlık ofisi önünde eylem başlattı.Diyarbakır annelerinin, evlat nöbeti tüm Türkiye ve Avrupa'da da duydu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, bakanlar ve milletvekilleri aileleri eylem yaptıkları çadırda ziyaret etti, sonuna kadar ailelerin yanında oldukları mesajını verdi. Diyarbakır annelerini siyasetçi, sanatçı, gazeteci, yazar, sporcu, sivil toplum kuruluşu temsilcisi, kanaat önderi, din insanı, şehit ailesi, gazi, esnaf, muhtar, öğretmen ve gurbetçiler olmak üzere toplumun her kesiminden binlerce kişi ziyaret etti.Avrupa Parlamentosu üyesi Tomas Zdechovsky, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Denetim Komisyonu Türkiye eş raportörleri Jakob Wienen ve Yoomi Renström, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha, İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick John Chilcott ve Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya'nın da yer aldığı 9 ülkenin büyükelçisinin bulunduğu heyet ile Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, İsviçre ve Avusturya'dan gelen gurbetçiler, anneleri ziyaret ederek destek verdi.