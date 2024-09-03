Mesleki eğitime önem verilecek okul-veli iş birliğini artırılacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni dönem öncesi gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin, öğrencilerin okulda elde ettikleri bilgileri beceriye dönüştürebilmeleri üzerine kurgulandığını bildiren Tekin, "Müfredat bu yıl her kademenin ilk sınıfında, yani ana sınıflar, anaokulları, ilkokul 1. sınıflar, ortaokul 5. sınıflar ve ortaöğretim kurumları yani liselerin hazırlık sınıflarıyla birinci sınıflar, yani 9. sınıflarda bu yıl itibarıyla uygulanacak" dedi. Tekin, yeni eğitim öğretim yılı mesleki çalışma döneminin başlaması dolayısıyla öğretmenlere hitap etti. Meslektaşlarına seslenen Tekin, şunları kaydetti:"Bu yılki birinci gündemimiz Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin sağlıklı biçimde hayata geçirilmesi. İkinci önemli gündemimiz yine kamuoyunun bizden önemli beklentilerinden biri. Bilhassa 28 Şubat sürecinde yaşadığımız sıkıntılar sebebiyle bitme noktasına gelen mesleki ve teknik eğitimde son yıllarda başlatılan atılımları devam ettirecek şekilde çalışmalar yaptık. 10 Ağustos'ta Cumhurbaşkanımızın imzasıyla Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi'ni yayımladık. Dolayısıyla bu yıl yeni eğitim öğretim yılında ikinci önemli başlıklarımızdan biri de bu. Üçüncüsü ise eğitim sistemimizin çekirdeğini oluşturan, ilk adımı atan kişiler, velilerimiz. Öğrencilerimizin akademik ve sosyal gelişim süreçlerine katkılarını artırmak üzere okulveli iş birliğini artırmak, bu yılki önemli gündem maddelerimiz."Tekin, 6 Şubat 2023'teki depremlerinden etkilenen illerde yeni eğitim öğretim yılı için hazırlıkların tamamlandığını belirterek, "11 ilimizde deprem sebebiyle yıkılan ya da ağır hasarlı olduğu için ders yapamayacağımız, yıkılması gereken derslik sayımız toplam 9 bin 935. 9 Eylül sabahı itibarıyla 11 ilin tamamında eğitim öğretim süreci hiçbir sıkıntı olmadan başlamış olacak" diye konuştu.