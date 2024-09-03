Öğretmenlerin hazırlık ödeneğine yüzde 192 artış

Millî Eğitim Bakanlığınca, eğitim öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen ünvanlı kadrolarda görevli olarak fiilen öğretmenlik yapanlara her öğretim yılında bir defaya mahsus olmak üzere ve öğretim yılının başladığı ay içinde hazırlık ödeneği yapılıyor. Bakanlıkça öğretmenlerin 2024-2025 eğitim öğretim yılı hazırlık ödeneği, bir önceki yıla göre yüzde 192 oranında artırılarak bin 400 liradan 4 bin 85 liraya çıkarıldı. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla illere gönderilen yazıya göre öğretmenlere verilecek 4 bin 85 tutarındaki hazırlık ödeneği, 2 Eylül'den itibaren ödenecek.