Ruhsatsız silaha geçit yok... 1975 silah ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde gerçekleştirilen 'Mercek-24' operasyonlarında 1975 ruhsatsız silahın ele geçirildiğini, 1878 şüpheli hakkında işlem yapıldığını açıkladı. Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yurt genelinde silah kaçakçıları ve ruhsatsız silah taşıyanlara yönelik 'Mercek-24' operasyonları düzenlendi.

1975 SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Ev ve iş yeri baskınları ile halka açık alanlarda ve yol aramalarında 975 ruhsatsız tabanca, 410 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 33 uzun namlulu tüfek, 558 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 1975 silah ele geçirilirken 1878 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

RUHSATSIZ SİLAHA GEÇİT YOK

Operasyonları düzenleyen kamu görevlilerini tebrik eden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Ruhsatsız silah temin edenleri bir bir yakalayıp adalete teslim etmeye devam edeceğiz. Kendi karanlık düzenlerinin hakim olmasını isteyen suç odaklarıyla mücadelemiz aralıksız sürecek" dedi.