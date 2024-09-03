Şanlıurfalı depremzedeler evlerine kavuştu

Kahramanmaraş merkezli asrın felaketi depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da TOKİ tarafından inşa edilen deprem konutları, evlerini kaybeden vatandaşlara teslim edilmeye devam ediyor. Depremin ardından ağır hasar alan iller arasında yer alan Şanlıurfa'da, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( AFAD) koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında, TOKİ tarafından yapımı tamamlanan konutlar hak sahiplerine teslim ediliyor. Şanlıurfa'nın Haliliye ve Eyyübiye gibi merkez ilçeleri başta olmak üzere, kentin birçok noktasında inşa edilen konutlar hızla sahiplerini buluyor.AFAD'dan yapılan açıklamada, Şanlıurfa'da 2 bin 386 deprem konutun kura ile hak sahiplerine teslim edildiği, 1180 konutun yapımında sona ise gelindiği kaydedildi. İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Şanlıurfa'nın Haliliye ve Eyyübiye ilçelerinde yapımı süren deprem konutlarını inceledi. Karaloğlu, ve beraberindeki heyet tamamlanan konuta yerleşen bir vatandaşı ziyaret etti.Konutlarına kavuşan vatandaşlar evlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Depremzede vatandaşlar "Huzurlu bir şekilde evlerimize kavuştuk çok mutluyuz. Allah devletimizden ve cumhurbaşkanımızdan razı olsun bizleri ev sahibi yaptı. Yoksa biz ev sahibi olamazdık" dediler.