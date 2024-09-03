Torunum tedavi olsun yeter

İstanbul Esenyurt'ta yaşayan ve kemik erimesi hastalığı ile mücadele eden 9 yaşındaki Yiğit Can'ın dedesinin sırtında çocuk parkında gezindiği görüntülerin ardından İstanbul Valiliği harekete geçti. Yiğit Can'ın tüm ihtiyaçlarının valilik tarafından karşılanacağını açıklandı. Annesi ve babası olmayan Yiğit Can'a devlet desteğiyle sağlık ve bakım hizmetleri başta olmak üzere tüm giderleri devlet güvencesiyle korunacağı belirtildi. Hastalığı nedeniyle yürüyemeyen Yiğit Can'ın tedavisi Başakşehir Çam Sakura Şehir Hastanesi'nde başlandı.SABAH'a konuşan fedakâr dede Temir Demir, torununa 8 yıldır torununa gözü gibi baktığını belirterek, "Yiğit'e eşimle ve ben bakıyoruz. İnşaat ustasıyım ama torunuma baktığım için çalışamıyorum. Evin geçimini diğer iki oğlum sağlıyor. Torunumun annesi başka bir adamla birlikte olup evi terk etti, babası ise yasaklı madde kullandığı için eve bir daha dönmedi.Bu yüzden Yiğit, anneannesini anne, beni baba olarak biliyor. Maddi yardım beklentim kesinlikle yok. Sadece torunumun tedavi edilmesini istiyorum" dedi. Torununu parka ve okula sırtında götürdüğünü belirten Demir, "Hastalığından dolayı sürekli sırtımda taşıyorum.Bana hiç zor gelmiyor, çünkü Yiğit Can benim canım. 'Yuvaya neden vermedin' diye soranlar oluyor. Bakımı çok zor olsa da böyle bir şeyi asla düşünmedim, asla vermem. Eşim de kendisini çok seviyor. Biz onunla çok mutluyuz" diye konuştu.