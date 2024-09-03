Ülke genelinde sıcaklık düştü yangın riski düşmedi

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Ağustos ayını orman yangınlarıyla sıkı bir mücadele ile bitirirken, Eylül'de de alarm halini sürdürüyor. OGM yetkilileri, sıcaklıkların düşmesinin orman yangını riskini azaltmadığını belirterek 15 Eylül'e kadar alarm durumunun devam ettiğini duyurdu. Türkiye genelinde yüksek sıcaklıkların da etkisiyle yüzde 90'ı insan kaynaklı çıkan orman yangınları kısmen sona erse de sıcaklıkların düşmesi, yangın riskini azaltmadı. Havaların serinlemesinin orman yangını riskini azaltmadığını vurgulayan OGM yetkilileri, "Ülke genelinde görülen yağmurlar, sanılmasın ki orman yangınlarının önüne geçiyor. Yağmurun olduğu dönemlerde de yıldırım kaynaklı yangınlar sıklıkla görülebiliyor. Bu tarihten sonra yüksek sıcaklıktan olmasa da yıldırım ve bitkilerdeki kuraklık derecesinden kaynaklı yangın çıkma riski yüksek" dedi.