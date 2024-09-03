‘Var Böyle Tipler’e dava... Fenomen Talu çiftine 195’er yıl hapis istemi

Milyonlarca liralık vurgun yapıp yurt dışına kaçtıktan sonra ülkeye giriş yaptıklarında tutuklanan "Var Böyle Tipler" kanalının sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu hakkındaki soruşturma tamamlandı.

PONZİ SİSTEMİYLE DOLANDIRICILIK

Türkiye'nin sarsıldığı dolandırıcılık olayında "Var Böyle Tipler" adlı sosyal medya kanalıyla tanınan Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu'nun ponzi sistemiyle onlarca kişinin paralarını alarak yurt dışına kaçtıkları iddia edildi. Milyonluk vurguna imza atan Talu çifti hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Birçok mağdurun, çifte parasını kaptırdığı belirlenen soruşturma kapsamında Gürcistan'dan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen çift gözaltına alındı, 5 Ocak 2024 günü tutuklandı.

"BORÇ ALDIK"

Fenomen Talu çifti hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede şüphelilerin ifadesine yer verildi. Beril Talu'nun ifadesinde, çalıştığı bir iletişim-pazarlama şirketine borcu ödeyebilmek için para arayışına girdiğini belirtti. Babasının üzerine kayıtlı 'Var Böyle Tipler Reklam Organizasyon Ltd. Şti'nin üstlendiği işlerinin yapımcılığını yaptığını, bu işler nedeniyle de sermaye ihtiyacının doğduğunu belirtti. İş yürütebilmek ve borçlarını ödemek için borç istemek zorunda kaldıklarını, müştekilerin şikayetlerinde belirttiği kar payı iddiasının doğru olmadığını iddia etti.

"KİMSEYİ KANDIRMADIK"

Şüpheli Kıvanç Talu da benzer bir savunma yaptı. Projeler için sermayeye ihtiyaç duyduklarını, ödeyemedikleri borçların daha da arttığını, kimseyi kandırmadıklarını ve ödeme aldıkları kişilerin tehdit etmeleri nedeniyle yurt dışına kaçtıklarını söyledi.

"SOSYAL MEDYA İLE SEMPATİ VE GÜVEN KAZANDILAR"

Savcılık ise dikkat çeken tespitler yaptı. Çiftin sosyal medya kanalı ile çok sayıda yayın yaparak insanların sempatisini ve güvenini kazandıklarını belirtti. Şüpheliler Kıvanç Talu, Beril Talu ve babası Ertan Koç'un fikir ve eylem birliği içerisinde beraber hareket ederek 'Var Böyle Tipler' isimli reklamcılık şirketi vasıtasıyla müştekileri reklam organizasyonu yaptıklarını söylediği anlatılan iddianamede, bu organizasyon için sermayeye ihtiyaç duyduklarını ve söz konusu reklam faaliyetine para verenleri reklam işine ortak ettiklerini ve reklamlardan gelen gelirleri payları oranında dağıtacakları vaadi ile kandırdıkları aktarıldı. Gerçekte herhangi bir reklam faaliyeti olmaksızın müştekilerden para alarak ponzi sistemi (saadet zinciri) oluşturdukları vurgulandı.

195'ER YILA KADAR HAPİS

Şüphelilerin bu şekilde haksız menfaat temin ederek 13 kişiyi toplamda reklam 3 milyon 17 bin lira dolandırdıkları belirtilen iddianamede, Kıvanç Talu ve Beril Talu ile babası Ertan Koç'un, "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında; kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" suçundan her bir müşteki için ayrı ayrı olmak üzere toplamda 195'er yıla kadar hapis cezası istendi.