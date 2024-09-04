Depremzede Yaren’in protez kol sevinci

Kahramanmaraş merkezli depremlere Adıyaman'da yakalanan ve oturdukları binanın çökmesi sonucu hemşire annesi Güldeniz Akgün'ü (39) yitiren kendisi ise 8 saat sonra enkazdan çıkarılan, ancak sağ kolu ampute edilen Yaren Su Çiftçi (16), protezine kavuşmanın sevincini yaşıyor. Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) bünyesinde kurulan Çocuk İyilik Merkezi'nde (ÇOİM) tedavisi süren genç kız, merkezde kendi yaşıtlarıyla birlikte mutlu anlar geçiriyor. 12'nci sınıfa geçen ve üniversite sınavına hazırlanan Yaren Su'nun en büyük hedefi yazılım mühendisi olmak. Annesini çok özlediğini dile getiren Yaren, "Deprem olduğunda annem ile aynı noktadaydık. Annem bina çöktüğünde öldü. Ben ise 8 saat sonra kurtuldum ama kolumu kaybettim. 8 saat boyunca anneme sarıldım ve ondan hiç ayrılmak istemedim. Beni kurtaranlar da annemden zor ayrıldığımı söylediler. Protez koluma kavuştuğum için çok mutluyum" dedi.

ACI GÜNLERİ UNUTMAYA ÇALIŞIYOR

Hemşire olan annesi Güldeniz Akgül ile yaşayan Yaren Su Çiftçi, depreme oturdukları binanın 5'inci katında yakalandı. Binanı çökmesiyle birlikte anne yaşamını yitirirken, Yaren Su ise sağ kolunu kaybetti. Kurtarma ekiplerinin yoğun çabaları sonucu enkaz altında kalan genç kız 8 saat sonra kurtarıldı. Aşırı kan kaybı yaşayan Yaren Suya ilk müdahale Adıyaman'daki 400 yataklı hastanede yapıldı. Yaren Su daha sonra 3 ay boyunca çeşitli hastanelerde tedavi gördü. Depremde sağ kolunu kaybeden Çiftçi, ÇÜ bünyesinde kurulan ÇOİM'de protez koluna kavuştu. Merkezde aynı zamanda arkadaş edinen Yaren Su onlarla birlikte çeşitli oyunlar oynayarak ve şakalaşarak acı dolu günleri unutmaya çalışıyor.

ANNEMDEN ZOR AYRILMIŞIM…

12'nci sınıfa giden ve ÇOİM'de tedavisi devam eden Yaren Su Çifti, önümüzdeki sene gireceği üniversite sınavına hazırlanıyor. Genç kızın hedefi yazılım mühendisliğini kazanmak. Annesini çok özlediğini dile getiren Yaren Su, "Her şey saniyeler içinde oldu. Hatta ben masanın altındayım sandım. Komşularımız deprem olduğu diye bağırıyordu. Annem yanımdaydı ve hayatını kaybetmişti. Ben de sağ kolumu kaybetmiştim. Kolum umurumda değildi. Anneme sarıldım ve onu hiç bırakmadım. Kurtulacağıma inanmıyordum. Sonra sesler gelmeye başladı. Çok kan kaybetmiştim. Görevlilerin beni çıkardığını çok az hatırlıyorum. Sonra yanıma gelen görevliler beni annemden zor ayırdıklarını söylediler. Protezime kavuştuğum için çok mutluyum" diye konuştu.