İstanbul Valisi Gül, minik Yiğit Can’ı ziyaret etti

İstanbul Esenyurt'ta yaşayan ve kemik erimesi hastalığı ile mücadele eden 10 yaşındaki Yiğit Can'ın görüntüleri yürekleri dağlamıştı. Sosyal medyada gündem olan Yiğit Can'ın tüm ihtiyaçlarının valilik tarafından karşılanacağını açıklayan İstanbul Valisi Davut Gül, minik Yiğit'i evinde ziyaret etti.Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Vali Davut Gül'ün, Yiğit ve dedesini ziyaret ettiği belirtildi. Paylaşımda, Yiğit'in, dedesinin kucağında İstanbul Valisi Gül ile sohbet ettiği anlar yer aldı. Öte yandan Aile ve Sosyal Hizmetlar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da aileye destek vereceğini açıklamıştı.