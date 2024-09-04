Ankara'daki görev süresinin dolan ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, küresel gıda güvenliğini güvence altına alan Karadeniz Tahıl Girişimi'nde üstlendiği rolden dolayı Türkiye'ye minnettar olduklarını belirterek, Türkiye'de görev yapmaktan onur duyduğunu söyledi. Flake, ABD Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabından bir video mesaj yayımladı. Flake, veda mesajında şu ifadeleri kullandı:En yüksek düzey politika diyaloğumuz olan 'Stratejik Mekanizma' ile F-16'ların satışı, Finlandiya ile İsveç'in NATO'ya katılımı gibi konularda kritik bir ilerleme sağlayarak meselelerin üstesinden geldik. Ukrayna'ya verdiğimiz ortak destek, son derece kritik bir rol oynadı.Küresel gıda güvenliğini güvence altına alan Karadeniz Tahıl Girişimi'nde üstlendiği rolden dolayı Türkiye'ye minnettarız. Türkiye ve diğer müttefiklerimiz sayesinde haksız yere Rusya'da alıkonulan insanların kısa bir süre önce evlerine dönmesini sağladık. Birlikte NATO İttifakı'nı güçlendirdik. Finlandiya ve İsveç'i yeni üyeler olarak NATO'ya kabul ettik. Amerikan ve Türk birliklerinin birlikte yürüttüğü çalışmalarla ortak tatbikatlar, eğitimler ve gemi ziyaretleri gerçekleştirdik.Flake, diğer taraftan Türkiye ile ABD arasında yürütülen sosyal ve eğitim programlarının da başarıyla yürütüldüğünü belirtti. ANKARA