‘Yanan ormanlar imara açılıyor’ Kocaman bir yalan

30 Ekim 2020'de meydana gelen İzmir Depremi sonrası hükümet, evleri yıkılan vatandaşlar için Bayraklı sırtlarındaki rezerv alanda deprem konutları inşa etti. Konutların bulunduğu alan orman alanı sınırlarından çıkarılarak inşa edilen deprem konutlarının hukuki altlığı oluşturuldu. Daha sonra bu karar Danıştay tarafından usuldeki eksiklikler nedeniyle iptal edildi. Mahkemenin iptal gerekçeleri de dikkate alınarak deprem konutlarının bulunduğu alan önceki gün resmi gazetede yayınlanan kararla yeniden orman sınırları dışına çıkarıldı.İzmir'de bazı çevreler geçtiğimiz ay meydana gelen Yamanlar Yangını sonrası yanan alanların imara açıldığını öne sürerek algı operasyonu başlattı. İzmir Büyükşehir Belediyesi de Cumhurbaşkanlığı kararını yargıya taşıyacağını açıkladı. Resmi Gazete'de yayınlanan karar ile ilgili Orman Genel Müdürlüğünden açıklama geldi. İddiaların gerçeği yansıtmadığına dikkat çeken Orman Genel Müdürlüğü orman sınırları dışına çıkarılan bölgenin orman vasfına sahip olmayan, taşlık, tarım arazisine dönüştürülmesi mümkün olmayan verimsiz bir bölge olduğuna dikkat çekti. Genel Müdürlükten yapılan açıklamada ayrıca Yamanlar Yangınında yanan orman alanlarını yeniden ormanlaştırma çalışmalarının devam ettiğinin altı çizildi.