CHP’li belediyelerin borç listesini açıkladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik (SGK) Bakanı Vedat Işıkhan'ın İzmir temaslarında SGK'ya borçlu CHP'li belediyelere ithafen yaptığı konuşmaya AK Parti kanadından İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'dan destek geldi. Çankırı, SGK İcra Dairesi Başkanlığı'na ait İzmir Büyükşehir Belediyesi ve 30 ilçenin borcunu açıkladı. Çankırı, "Borç ödemekle yol yürümekle tükenirmiş. İzmir'de bir arpa boyu yol almayanları konuşmak da bizim boynumuzun borcudur" dedi. Çankırı'nın SGK İcra Dairesi Başkanlığı'nı kaynak göstererek açıkladığı borç listesinde listenin başını 7 milyar 829 bin TL tutarındaki borçla İzmir Büyükşehir Belediyesi çekiyor. İkinci sırada 1.2 Milyar TL borçla Çiğli Belediyesi, üçüncü sırada 1.1 Milyar TL'lik borçla Karşıyaka Belediyesi yer alıyor.