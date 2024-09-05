Dilruba Kayserilioğlu hakkında yeni dava

İzmir'de sosyal medyada yayımlanan bir sokak röportajındaki ifadeleri nedeniyle hakkında "Halkın bir kesimini alenen aşağılama" suçundan 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan Dilruba Kayserilioğlu hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla da dava açıldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan ve asliye ceza mahkemesine gönderilen iddianamede Kayserilioğlu'nun "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Kayserilioğlu, "Halkın bir kesimini alenen aşağılama" suçundan aldığı 7 ay 15 gün hapis cezasıyla ilgili mahkeme hükmün açıklanmasını geri bıraktığı için serbest bırakılmıştı.