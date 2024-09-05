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Giriş Tarihi: 5.9.2024

Dilruba Kayserilioğlu hakkında yeni dava

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Dilruba Kayserilioğlu hakkında yeni dava
İzmir'de sosyal medyada yayımlanan bir sokak röportajındaki ifadeleri nedeniyle hakkında "Halkın bir kesimini alenen aşağılama" suçundan 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan Dilruba Kayserilioğlu hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla da dava açıldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan ve asliye ceza mahkemesine gönderilen iddianamede Kayserilioğlu'nun "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Kayserilioğlu, "Halkın bir kesimini alenen aşağılama" suçundan aldığı 7 ay 15 gün hapis cezasıyla ilgili mahkeme hükmün açıklanmasını geri bıraktığı için serbest bırakılmıştı.
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Dilruba Kayserilioğlu hakkında yeni dava
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