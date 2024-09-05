Erzurum ‘2025 Avrupa Kış Sporları Başkenti’ seçildi

Erzurum, 2025 yılı için "Avrupa Kış Sporları Başkenti" unvanını kazandı. Avrupa Spor Başkentleri ve Şehirleri Federasyonu (ACES Europe) tarafından verilen bu prestijli unvan, Erzurum'un spor alanındaki başarılarının uluslararası düzeyde tescillendiğini gösterdi. ACES Europe Kurucu Başkanı Gian Francesco Lupatelli'nin makamında ziyaret ettiği Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen "Erzurum, sadece tarihi ve kültürel zenginlikleriyle değil, aynı zamanda sporun her branşında sunduğu olanaklarla da bir cazibe merkezi haline geldi" dedi.