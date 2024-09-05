Tarihi hastane karargâh olacak

İstanbul'un en eski sağlık noktalarından biri olan, Beyoğlu Kasımpaşa'daki iki asırlık hastane binası ihya ediliyor. 1827'de temelleri Kasımpaşa Sakızağacı sağlık evi olarak atılan, sonrasında Osmanlı donanmasına hizmet vermek üzere II. Mahmud döneminde 1838'de Bahriye Mektebi olarak yenilenen tarihi bina, 1852'deki eklemelerle Kasımpaşa Deniz Hastanesi olarak uzun yıllar hizmetini sürdürdü. 1908'de ana binaya ek 2 blok daha inşa edildi. 2016-2021 arasında Sağlık Bakanlığı'nca Sağlık Bilimleri Üniversitesi Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kasımpaşa Binası ismiyle hizmet verdi. 2021'de ise Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Karargahı olarak kullanılmak üzere Milli Savunma Bakanlığı'nca teslim alındı. Kırım savaşı, 1. Dünya Savaşı, Çanakkale Savaşı gibi dönemlerde yaralı askerleri şifa olan, Gölcük Depremi'nde 250'ye yakın depremzedeye kucak açan tarihi bina restorasyon çalışmaları ihya edilecek ve karargâh olacak. Restorasyon kapsamında arka avluda bulunan niteliksiz ve risk teşkil eden yapıların yıkımı yapıldı. Hastanenin B ve D Blokları arasında bulunan C Bloğun yıkımı da gerçekleştirildi. Tescilli D ve H blokların yeni işleve uygun olarak restorasyonu sürüyor. İstanbul Valisi Davut Gül de geçtiğimiz günlerde hastane binasını ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.