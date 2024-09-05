Türkiye’nin en büyük sorunlarından biri: Kirli sosyal medya! Prof. Dr. Ali Murat Kırık doğru sosyal medya kullanımını SABAH’a anlattı

Paylaşım yaparken yanıltıcı başlıklardan uzak durulması gerektiğinin altını çizen Kırık, "Öncelikle bilgilerin doğruluğunu ve güvenilirliğini kontrol etmek önemlidir. Paylaştığınız bilgilerin kaynağını araştırarak, güvenilir ve doğrulanmış bilgiler olup olmadığını teyit etmelisiniz. Ayrıca paylaşımın içeriğinin kimseye zarar vermediğinden veya yanlış anlamalara yol açmadığından emin olun. Yanıltıcı başlıklardan, sansasyonel ifadelerden ve gereksiz spekülasyonlardan kaçınmak da önemlidir.

Son olarak, paylaşımın hedef kitlenizi ve toplumsal duyarlılıkları göz önünde bulundurarak yapıldığından emin olun, böylece daha sorumlu ve bilinçli bir dijital vatandaş olarak hareket edebilirsiniz" dedi. Dezenformasyonu önlemek için ilk adımın bireylerin ve kurumların daha bilinçli ve sorumlu davranması olduğunu dile getiren Kırık, "İlk adım, dijital okuryazarlığı artırarak, bireylerin karşılaştıkları bilgilerin doğruluğunu sorgulama yeteneğini geliştirmektir." ifadelerini kullandı.