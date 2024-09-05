Haberler Gündem Haberleri Türkiye'nin en büyük sorunlarından biri: Kirli sosyal medya! Prof. Dr. Ali Murat Kırık doğru sosyal medya kullanımını SABAH'a anlattı
Giriş Tarihi: 5.9.2024 10:28

Türkiye'nin en büyük sorunlarından biri: Kirli sosyal medya! Prof. Dr. Ali Murat Kırık doğru sosyal medya kullanımını SABAH'a anlattı

Sosyal medya, doğruluk ve güvenilirlik açısından büyük soru işaretlerine yol açıyor. Hızlı bilgi akışının sağlandığı platformlar güven sorununu da beraberinde getiriyor. Bu durumda bilginin kaynağını ve doğruluğunu sorgulamak büyük önem taşıyor. Sosyal medya hesaplarında paylaşılan her bilgiye inanmamak, resmi hesapların paylaşımlarını dikkate almak, önem taşıyan noktalardan bazıları. Türkiye'nin en büyük sorunlarından birinin kirli sosyal medya olduğunu dile getiren Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, doğru sosyal medya kullanımını SABAH'a anlattı.

Hande ERDEM Hande ERDEM
Türkiye’nin en büyük sorunlarından biri: Kirli sosyal medya! Prof. Dr. Ali Murat Kırık doğru sosyal medya kullanımını SABAH’a anlattı

Sosyal medyanın farklı uzmanların bilgi birikimine erişimde kolaylık sağladığını belirten Prof. Dr. Ali Murat Kırık, "Sosyal medyanın bilgi edinme konusunda bazı eksiklikleri vardır. Yanıltıcı bilgiler ve sahte haberler, doğrulanmamış içeriklerin hızla yayılmasıyla birlikte büyük bir sorun teşkil eder. Bu durum, kullanıcıların doğru bilgiye ulaşmasını zorlaştırabilir ve toplumda yanlış anlaşılmalara yol açabilir.

Sosyal medya platformları, herkesin anında içerik oluşturup paylaşabileceği bir alan sunar, bu da kontrolsüz ve doğrulanmamış bilgilerin hızla yayılmasına zemin hazırlar. Ayrıca, kullanıcılar genellikle bu bilgilerin doğruluğunu sorgulamadan, kendi inançlarına veya ön yargılarına uyan içerikleri yayma eğilimindedir. Bu durum, yanlış veya yanıltıcı bilgilerin geniş kitlelere ulaşmasına ve hızla yayılmasına neden olur." diye konuştu.

Paylaşım yaparken yanıltıcı başlıklardan uzak durulması gerektiğinin altını çizen Kırık, "Öncelikle bilgilerin doğruluğunu ve güvenilirliğini kontrol etmek önemlidir. Paylaştığınız bilgilerin kaynağını araştırarak, güvenilir ve doğrulanmış bilgiler olup olmadığını teyit etmelisiniz. Ayrıca paylaşımın içeriğinin kimseye zarar vermediğinden veya yanlış anlamalara yol açmadığından emin olun. Yanıltıcı başlıklardan, sansasyonel ifadelerden ve gereksiz spekülasyonlardan kaçınmak da önemlidir.

Son olarak, paylaşımın hedef kitlenizi ve toplumsal duyarlılıkları göz önünde bulundurarak yapıldığından emin olun, böylece daha sorumlu ve bilinçli bir dijital vatandaş olarak hareket edebilirsiniz" dedi. Dezenformasyonu önlemek için ilk adımın bireylerin ve kurumların daha bilinçli ve sorumlu davranması olduğunu dile getiren Kırık, "İlk adım, dijital okuryazarlığı artırarak, bireylerin karşılaştıkları bilgilerin doğruluğunu sorgulama yeteneğini geliştirmektir." ifadelerini kullandı.

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Türkiye'nin en büyük sorunlarından biri: Kirli sosyal medya! Prof. Dr. Ali Murat Kırık doğru sosyal medya kullanımını SABAH'a anlattı
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