Uyuşturucu maddelerle suçüstü yakaladılar

İstanbul Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Maltepe Başı Büyük Mahallesi'nde bulunan bir adreste uyuşturucu madde ticareti yapıldığını tespit etti ve adrese operasyon düzenledi. M.T. (36) isimli uyuşturucu madde satıcısı yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aralamalarda 84,20 gram sentetik uyuşturucu Bonzai maddesi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 500 lira nakit para ve yine uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan bir cep telefonu ele geçirildi.

"Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen M.T. tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.