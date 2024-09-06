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Giriş Tarihi: 6.9.2024 14:54

AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den İBB'ye tepki

İstanbul’da sürekli yaşanan İETT ve metrobüs kazaları ve yangınları sonrasında AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, ulaşımda yaşanan aksaklıklar nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) tepki göstererek, kazaların ve yangınların normalleşmesinin büyük bir tehdit oluşturduğunu belirtti. Kabaktepe İstanbulluların İETT'de can vermek istemediğini söyledi.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe’den İBB’ye tepki

İstanbul Halıcıoğlu'nda meydana gelen metrobüs yangını sonrasında AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı, "İBB yönetimini uyarıyoruz. Bakımsızlık, koordinasyonsuzluk ve ihmaller, İstanbul'un ulaşımını çileden çıkarıp, Allah korusun, 'ölümcül bir tehdide' dönüştürdü.

Bozulan otobüsler, yanan metrobüsler ve duraklarda çileyle bekleyen on binlerce İstanbullu. Ulaşımda kaza veya arıza olması elbette mümkündür. Ancak, kazaların ve yangınların rutinleşip normalleşmesi büyük bir tehdit oluşturuyor. İstanbullular, İETT'de can vermek istemiyor."

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AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den İBB'ye tepki
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