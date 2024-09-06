CHP’li Bodrum Belediyesi borç batağında: Bin 800 gayrimenkule haciz konuldu!

Bodrum Belediye meclisinin eylül ayı toplantısında Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, yaklaşık 2 milyar TL borcu olduğunu ayrıca bin 800 mülküne haciz işleminin uygulandığını açıkladı. Belediye borçlarını ödemek için 11 parseldeki arazileri satışa çıkarmak için meclisten karar çıkartıldı. Satışlar belediye meclisinin yapılan toplantısında kabul edildi. Satışa çıkarılması planlanan taşınmazlar arasında Gündoğan Mahallesi'nde 218 ada 1 parsel, 586 ada 8 parsel ve Yeniköy Mahallesi'nde 1223 ada 2 parsel ile Gökçebel Mahallesi'nde yer alan 757 ada 1 parsel, 577 ada 145, 146, 147, 150, 151, 152, 153, 154 parseller bulunuyor.
BELEDİYE BORÇ BATAĞINDA
Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, belediyenin SGK ve vergi borçlarıyla ilgili açıklama yaptı. Mandalinci, "Bir ay önce Muğla Vergi Dairesi Müdürümüz bizi makamına davet etti. Muğla'ya gittik ve vergi borcumuzun 500 milyon olduğunu, 250 milyonunun yapılandırmada, diğer 250 milyonun ise yapılandırılamadığını, o tarihte aylık faizinin de 40 milyon olduğunu söyledi. Bir sonraki ay bu faiz 50, 60'a kadar gidecek. Biz hiçbir şekilde yapılandırma yapamıyoruz, ödeme yapamıyoruz çünkü. Onların söylediği şu oldu, 'o zaman bize bir mülk verin, mülkünüzle beraber bir trampa yoluna gidelim ya da bize bir arsa verin biz yapmak için de sizden mülk istiyoruz' dediler" ifadelerini kullandı.
SGK BORCU 900 MİLYON TL'NİN ÜZERİNDE
Bodrum Belediye Başkanı Mandalinci, "SGK borcumuz da Gıda A.Ş. ile beraber 900 milyonun üzerinde. Biz personel maaşında aylık 63 milyon cari yazıyoruz. Sadece belediye tarafından söylüyorum. Tabi bunların faizi var. Artık onu hiçbir şekilde yapılandırma yapamıyoruz" dedi.
Bodrum Belediyesinin tüm gayrimenkullerini hacizli olduğunu bildiren Mandalinci, bin 800 gayrimenkulün tamamının hacizli olduğunu kaydetti.