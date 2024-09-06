CHP’li Bodrum Belediyesi borç batağında: Bin 800 gayrimenkule haciz konuldu!

BELEDİYE BORÇ BATAĞINDA

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, belediyenin SGK ve vergi borçlarıyla ilgili açıklama yaptı. Mandalinci, "Bir ay önce Muğla Vergi Dairesi Müdürümüz bizi makamına davet etti. Muğla'ya gittik ve vergi borcumuzun 500 milyon olduğunu, 250 milyonunun yapılandırmada, diğer 250 milyonun ise yapılandırılamadığını, o tarihte aylık faizinin de 40 milyon olduğunu söyledi. Bir sonraki ay bu faiz 50, 60'a kadar gidecek. Biz hiçbir şekilde yapılandırma yapamıyoruz, ödeme yapamıyoruz çünkü. Onların söylediği şu oldu, 'o zaman bize bir mülk verin, mülkünüzle beraber bir trampa yoluna gidelim ya da bize bir arsa verin biz yapmak için de sizden mülk istiyoruz' dediler" ifadelerini kullandı.