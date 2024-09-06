FETÖ büyük çıkmaza girdi! Elebaşı Gülen’in yeğeni Ebuseleme Gülen örgütü deşifre etmeye devam ediyor

Örgüt elebaşı Fethullah Gülen'in yeğeni Ebuseleme Gülen'in yaptığı video paylaşımlardaki itiraflar, örgütün gerçek niyetini ve örgüt içinde yaşanan güç savaşlarını kanıtlar nitelikte. Youtube kanalından "Delice Muhabbet" adlı yayınladığı son videosundaki açıklamaları elebaşının ve üst yönetiminin para için insanların dini duygularını sömürdüğünü, örgüte üye olan müritlerin geleceklerinin düşünülmediğini bir kez daha ortaya koydu.

Örgütü karıştıran bu video ile Ebuseleme Gülen, en yakınındakilere karşı eleştirilerine devam ediyor. Ayrıca, amcası Fetullah Gülen'in 15 Temmuz başarısız darbe girişimi sonrasında hapse atılanlarla ilgili söylediği "şok edici" sözleri de yine son videosunda paylaştı.

"BEN ÇOK YATTIM, BİRAZ DA ONLAR YATSIN"

Ebuseleme Gülen videosunda, 15 Temmuz'dan 2 sene sonra örgüt elebaşısına yaptıkları bir bayram ziyaretinde "Hocam, Türkiye'de sizi seven insanlar hapislerde, yine buruk bir bayram yaşıyoruz" denildiğini, bunun üzerine Gülen'in sinirli bir yüz ifadesi ile "Zamanında ben çok yattım, biraz da onlar yatsın" dediğini aktardı.

Ebuseleme Gülen'in bu video paylaşımı ile Fetullah Gülen'in örgüte katılanların duygularını kendi çıkarları doğrultusunda sömürdüğü bir kez daha ortaya koydu. Ebuseleme Gülen, "Hocaefendi" dedikleri, iş ve aile hayatlarını riske attıkları, sözlerine sonuna kadar inandıkları, uğruna hapis yattıkları kişinin acımasızlığını videoda anlattıkları ile ortaya çıkardı.

"TİME TO HELP EV" MAL VARLIKLARI DONDURULDU

FETÖ'nün Almanya'da faaliyet gösteren "Time to Help eV" isimli sözde yardım kuruluşunun mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin karar 31 Ağustos 2024 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlandı.

FETÖ'ye büyük bir ekonomik darbeye neden olan bu karar ile örgüt finansal bir boşluğa düşürdü. "Yardım" adı altında topladıkları paraların kesilmesinden endişe duyan FETÖ, "Time to Help eV"nin varlıklarının dondurulması kararını örgüt üyelerinden sır gibi saklandı. Finans kaynaklarındaki zayıflama nedeni ile örgüt büyük bir çıkmaza girdiği görüldü.