İETT otobüsü evlerini İBB umutlarını yıktı

İstanbul Pendik'te 7 Ağustos'ta İETT otobüsünün çarpması sonucunda kolonları hasar gören ve sonrasında güvenlik nedeniyle yıkımı yapılan 4 katlı.14 daireli binada yaşayan aileler büyük bir mağduriyet yaşıyor.Ailelerin yaklaşık bir aydır kaldıkları otelden önümüzdeki pazartesi günü, geçici olarak İBB Pendik Mesken Konutları'nda sorunlu boş dairelere yerleştirilmelerine karar verildi. Binaları yıkılırken eşyalarını almalarına izin verilmeyen aileler, İBB'nin kendilerine ödediği 150 bin TL ile nasıl eşya alacaklarını kara kara düşünmeye başladı. Aileleri düşündüren bir başka konu ise yıkılan binanın yerine yapılacak yeni binanın nasıl karşılanacağı oldu. İBB, yeni binanın yüzde 60 giderinin daire sahiplerinden alınacağını belirtince aileler isyan noktasına geldi."Okullar açılacak. Biz şimdi ne yapacağız" diyen iki çocuk annesi Mediha Çatak, "Koskoca İBB 14 aileye bakamıyorsan, sen İstanbul'u yönetemezsin. Bir deprem olsa bizim sonumuz ne olacak" diyerek tepkisini dile getirdi.Yıkılan binanın zemin katında berberlik yapan Tufan Mutlu, İBB'nin ev sahiplerine 150 bin kiracılara ise 10 bin TL ödeme yaptığını belirtti. 400 bin TL harcayarak yeni dükkan açtığın söyleyen Mutlu, yaşadığı mağduriyet sebebiyle İBB'ye dava açmaya hazırlanıyor. Yıkılan binada dairesi bulunan Mevlüt Özer de "Bize 150 Bin TL verdiler. 150 Bin TL'ye ne alalım. Her şey konuşuluyor ama hiç icraat yok" dedi.