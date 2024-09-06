Şehit binbaşı uğurlandı

Irak'ın kuzeyinde bulunan Pençe Harekat Bölgesi'nde, kalp krizi geçirerek şehit olan Piyade Binbaşı Osman Ayan'ın cenazesi, memleketi Isparta'nın Senirkent ilçesinde toprağa verildi. Şehit Binbaşı Osman Ayan için Gençali köy meydanında cenaze töreni gerçekleştirildi. Cenaze namazı öncesinde şehidin eşi Nazan, annesi Gülümser ve kardeşi Elif Ayan tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Gülümser ve Harun isimli 10 aylık ikiz çocukları olduğu belirtilen Ayan'ın cenazesi, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi.