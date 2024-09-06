Sivas’ta Yeniden Refah Partisi’nden istifa

Yeniden Refah Partisi'nde istifalar devam ediyor. Bir istifa da Sivas'ın Yıldız Beldesi'nden geldi. 31 Mart yerel seçimlerinde Yeniden Refah Partisi'nden yüzde 35.33 oy alarak belediye başkanı seçilen Ali Aydemir, belediye meclis üyeleriyle birlikte partisinden istifa etti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Başkan Aydemir, "Aydemir sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " En ince ayrıntısına kadar düşünüp aldığımız karar ve gördüğümüz lüzum neticesinde Yeniden Refah Partisi'nden belediye başkanı olarak şahsım, ve belediye meclis üyelerimde olmak üzere istifa etmiş bulunmaktayız. Belediyemize bağımsız olarak hizmet etmeye devam edeceğiz. Allah yar ve yardımcımız olsun" dedi.