Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 8 PKK/ YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Güneyimizde oluşturulmak istenen terör koridoruna izin vermedik, vermeyeceğiz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 8 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Bölgede en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." ifadeleri kullanıldı.Diğer taraftan MSB'den yapılan açıklamaya göre, 2 Eylül'de Irak'ın kuzeyindeki Metina, Zap, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerine düzenlenen hava harekatında ilk belirlemelere göre en az 20, Irak'ın kuzeyinde ise 7 teröristin etkisiz hale getirildi.