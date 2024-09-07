Antalya’da doğdu Amerika’da aktivist oldu

Ayşenur Ezgi Eygi 1998 yılında Antalya'da doğdu. Ailesiyle taşındığı Amerika'da solcu aktivist oldu. Haziran ayında Washington Üniversitesi'nden mezuniyet diplomasını kefiyesiyle aldıktan sonra soluğu Batı Şeria'da aldı. Filistinli çiftçilerin eyleminde İsrail askerlerinin açtığı ateşle öldürüldü. Ayşenur Ezgi Eygi, 1998 yılında Antalya'da doğdu. Aydın'ın Nazilli ilçesi nüfusuna kayıtlı orta halli bir ailenin kızıydı. Ayşenur'da ailesi ile Amerika'ya yerleşmişti. Anne ve babası 2019 yılında boşandı.

ORTADOĞU KÜLTÜRLERİ ALANINDA UZMANLAŞTI

Ayşenur Ezgi Eygi, ABD'deki West Seattle Lisesi'nde eğitim gördü. Yüksek öğrenim hayatını Washington Üniversitesi'nde devam etti. Burada Psikoloji okudu. Üniversite'nin ikinci senesinde ise Orta Doğu Dilleri ve Kültürleri alanında yan dal yaparken, lisans öğrencisi akran mentoru olarak kendi üniversitesinde çalıştı. Ayrıca "Visit Seattle" adlı sayfa için içerik üreticisiydi. Irkçılık ve Trump karşıtı "Seattle Sosyalist Alternatifi" adlı toplulukla tanıştı.

GAZZE EYLEMLERİNE KATILDI

Hayatının baharında İsrail askerleri tarafından vurulan Ayşenur Ezgi Eygi, üniversitesindeki Gazze eylemlerine katıldı. Bu yıl kefiyesiyle mezun oldu. ISM ve Sosyalist grupların etkinlikleri vesilesiyle tanıştığı "Faz3a" kampanyasıyla Eylül ayında Batı Şeria'ya geldi. Nablus yakınlarındaki Beita kasabasında Yahudi yerleşimlerinin genişlemesine karşı Filistinli çiftçilerin düzenlediği protestoya katıldı. Bu sırada İsrail askeri "keskin bir nişancı" tarafından başından vurularak hastaneye kaldırıldı. Burada kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

NEREDE TOPRAĞA VERİLECEĞİ BELİRLENMEDİ

Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesinin Türkiye'de mi Amerika'daki toprağa verileceği belirlenmedi. Denizli'nin nazilli ilçesinde yaşayan yakınları cenazenin Türkiye'ye getirilmesini istiyor. Ancak ailesinin Amerika'da yaşaması nedeni ile karar verilmedi.