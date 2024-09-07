Balıkesir’in verimli ovaları imara açılıyor

Balıkesir'de lojistik ve imar işleriyle uğraşan bir iş insanının geçen yıl satın aldığı Altıeylül ilçesine bağlı Ayşebacı Mahallesi'ndeki 30 dönümlük tarla ile ilgili skandal bir karar alındı. Birinci sınıf sulanabilir tarım arazisi statüsündeki arazinin 'özel sağlık alanı' olarak ilan edilmesi yönündeki talep, önce "Kamu yararı yoktur" denilerek reddedildi. Bir ay sonra ise yeniden görüşülerek kabul edildi. Skandal kararla birlikte verimli tarım arazisilerinin imara açılmasının yolu açıldı.Balıkesir'de yaşayan bir iş insanı, bir yıl önce Altıeylül ilçesine bağlı Ayşebacı Mahallesi'nde satın aldığı 30 dönümlük tarım arazisi olan 182 Ada 25 No'lu parselin "özel sağlık alanı" ilan edilmesi için Altıeylül Belediyesi'ne başvurdu. Talep, geçen Ağustos ayı Meclis toplantısında gündeme getirildi. Ancak Meclis, "İlçe sınırları içerisinde Özel Sağlık Alanı mevcuttur ve kamu yararı yoktur" denilerek verimli arazinin özel sağlık alanına çevrilmesine onay vermedi. Bu karardan sadece bir ay sonra iş insanının talebi yeniden gündeme getirildi. Eylül ayı Meclis toplantısında yapılan görüşmeler sonucunda, daha önce verilen ret kararında belirtilen şartlarda herhangi bir değişiklik olmamasına rağmen, bu kez tam tersi yönde bir karara imza atıldı. CHP'li Başkan Hakan Şehirli ve CHP'li Meclis üyeleri, "Halihazırda kullanılmak üzere özel sağlık alanı bulunmadığından ve istihdam yaratacağından dolayı oy birliği ile uygun bulunmuştur" diyerek talebi kabul etti. Bir ay içinde tam tersi yönde iki karara imza atan CHP'li Başkan ve Meclis üyelerinin skandal kararı tepki çekti. Kararla birlikte 1'nci sınıf tarım arazisi olan bölgenin imara açılması yönünde emsal oluşturacağı belirtiliyor. Kararın onay için Tarım İl Müdürlüğü'ne gönderileceği kaydedildi. Şu anki değeri yaklaşık 20 milyon lira olan arazinin imara açılması durumunda değerinin milyarlarca lirayı bulacağı belirtildi.Söz konusu bölge için Toprak Koruma Kurulu'nun, "Çok kıymetli tarım arazisi raporu" olduğu ortaya çıktı. Kurul, 29.12.2023 tarihinde verdiği kararda, "Talep konusu parsel konumunun, taban eğiminin hafif eğimli, toprak derinliğinin derin olması, yöre ortalamasının üzerinde verim alınması ve Balıkesir Ardıçtepe Barajı Gökçeyazı Sulama sağası içinde bulunması nedeniyle 'Sulu Mutlak Tarım Arazisi' özelliği taşımaktadır" denildi.Karara sert tepki gösteren AK Partili Meclis üyesi Avukat Birol Şahin, bu kararla birlikte devasa boyutta bir imar rantı sağlandığını belirterek, "CHP rant uğruna tarım arazilerini kurban ediyor. 1/100.000'lik Plan dışında kalan 1'nci Sınıf Sulanabilir Tarla vasfındaki arazileri imara açarak Balıkesir Ovasının katliam uygulaması kabul edilemez. Bir ay önce reddedilen karar neden değişti, bir ay içinde ne gibi ilişkiler kuruldu? Oysa İlçe sınırları içinde Gaziosmanpaşa mahallesinde Özel Sağlık Alanı var. Keza Özel Sağlık Alanı neticede bir ticarethanedir, bir ticarethane için "Kamu Yararı Kararı" verilemez" dedi.