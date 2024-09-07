Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmaları sonucu İstanbul genelinde faaliyet gösteren 2 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonlarda; Operasyonda, 2 adet Ak-47 uzun namlulu silah, 9 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet çalıntı motosiklet, 1 adet eylemde kullanılan otomobil, 1 adet çalıntı otomobil, 4 adet kar maskesi, 2 adet çelik yelek ele geçirildi.

SUÇ ÖRGÜTLERİ ARASINDA ÇATIŞMA

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde 27 Ağustos tarihinde birbirleriyle husumetli olan iki organize suç örgütü arasında çıkan silahlı çatışmada 2 kişinin yaralandığı, 30 Ağustos tarihinde Bahçelievler ilçesinde gerçekleşen silahlı saldırı sonucunda ise örgüt üyesi E.K. isimli kişinin öldürüldüğü ve 1 kişinin yaralandığı belirlendi.

Bahçelievler ilçesi Devlet Hastanesi önünde 30 Ağustos günü husumetli olduğu gruba karşı gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucunda orada bulunan 1 polis memuru, 1 jandarma personeli, 1 özel güvenlik görevlisi ve 2 sivil vatandaş olmak üzere toplam 5 kişinin yaralandığı eylemlere karıştıkları ve eylem hazırlığında oldukları tespit edildi.

"ADALETE TESLİM EDECEĞİZ"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; "Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz. Operasyonu gerçekleştiren polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin." Şeklinde açıklamada bulundu.

İstanbul’da husumetli 2 ayrı suç örgütü çatıştı... İstanbul emniyeti 29 şüpheliyi gözaltına aldı