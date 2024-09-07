İzmir Körfezi için acil eylem planı

İzmir Körfezi'ndeki çevre felaketine karşı harekete geçen Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla gerçekleştirilen Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda körfezdeki kirliliğin önlenmesi için önemli kararlar alındı. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, "İzmir Körfezi'ne yapılacak projeleri hep birlikte istişare ettik. Bugün körfezimiz, gerek karasal gerek deniz kaynaklı kirlilik nedeniyle amonyak değerinin artması ve oksijen seviyesinin düşmesi sonucunda canlı yaşamını tehdit eder hale gelmiştir. Balık ölümleri hem İzmir hem de Türkiye gündemine taşınmıştır. Kurulumuz, kanun ve yönetmeliklerin tarif ettiği şekilde belediyelerin ve diğer kuruluşların sorumluluklarını belirleyerek Eylül ayı sonuna kadar acil eylem planını ortaya koyacaktır. Yapılması gerekenler hızlı bir şekilde hayata geçirilecektir. İzmir Körfezi'nin kaderine terk edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz" diye konuştu.Kurum, "Tüm paydaşlarla birlikte İzmir Körfezi'nin yeniden canlanması için çalışacağız. Bugün konuşulan projeler, 2012'den beri hayata geçirilemeyen projelerdir. O dönemde yapılan 50 milyon metreküp çamur miktarının farklı bir boyutta olduğunu düşünüyoruz. Bilim insanlarımız tarafından oluşturulacak gruplar, kent körfezine akan derelerin ıslahı, gerekli tedbirler ve organik tarım, atık su ve yağmur suyu ayrıştırması gibi konularda hızlı çözümler üretilecektir. Bilim insanlarımız, bu çalışmaları ay sonuna kadar tamamlayarak sonuçlarını ortaya koyacaktır. Güzel İzmir'imizi koruyacağız" dedi.