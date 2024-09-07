Kocaeli’ne 3 yeni Millet Bahçesi! Açılını Başkan Erdoğan yapacak

GÖLCÜK DEVLET HASTANESİ'NE YENİ BİNA

Başkan Erdoğan öte yandan Gölcük'te bulunan, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'nin yeni hizmet binasının da açılışını yapacak. 51 bin 31 metrekare kapalı alan üzerine kurulan hizmet binasında 64 poliklinik, 9 ameliyathane odası, 39 yoğun bakım, 32 acil servis, 26 hemodiyaliz olmak üzere olmak üzere toplam 300 yatak bulunuyor.