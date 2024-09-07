Kocaeli’ne 3 yeni Millet Bahçesi! Açılını Başkan Erdoğan yapacak

X sosyal medya platformundaki "Erdoğan Dijital Medya" hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan, bugün Kocaeli'de toplam büyüklüğü 657 bin metrekare olan 3 millet bahçesinin açılışını gerçekleştirecek." ifadelerine yer verildi.
3 YENİ MİLLET BAHÇESİ
Paylaşımda, açılışı gerçekleştirecek Dilovası Millet Bahçesi, Gebze Millet Bahçesi ve Gölcük Millet Bahçesi'nin görselleri de yer aldı.
GÖLCÜK DEVLET HASTANESİ'NE YENİ BİNA
Başkan Erdoğan öte yandan Gölcük'te bulunan, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'nin yeni hizmet binasının da açılışını yapacak. 51 bin 31 metrekare kapalı alan üzerine kurulan hizmet binasında 64 poliklinik, 9 ameliyathane odası, 39 yoğun bakım, 32 acil servis, 26 hemodiyaliz olmak üzere olmak üzere toplam 300 yatak bulunuyor.