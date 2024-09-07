Milli Hızlı Tren’in ilk testi 2025’te

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yerli hızlı trenin, fabrika statik testlerinin tamamlanmasının ardından, 2025'in son çeyreğinde raylara indirilerek dinamik yol testlerinin yapılacağını belirterek, "TÜRASAŞ tarafından üretilecek hızlı trenimiz saate 225 kilometre hıza ulaşacak, her bir sette toplamda 584 kişilik yolcu kapasitesine sahip 8 vagon bulunacak" ifadesini kullandı.Uraloğlu, yazılı açıklamasında, yapım çalışmaları devam eden Milli Hızlı Tren'in tamamen yerli imkanlarla üretildiğini bildirdi. Bu yılın son çeyreğinde tasarım çalışmalarının tamamlanarak montaj aşamasına geçileceğini ifade eden Uraloğlu, "Milli Hızlı Tren Projesi'nde fabrika statik testlerinin tamamlanmasının ardından, 2025'in son çeyreğinde yerli hızlı tren raylara indirilerek dinamik yol testleri yapılacak." değerlendirmesinde bulundu. Bakan Uraloğlu, hızlı trenlerin yüksek konforlu olarak tasarlandığına dikkati çekerek, Milli Hızlı Tren Projesi'nin Türkiye'nin geleceği için çok önemli bir adım olduğunu vurguladı.Türkiye'nin demir yolu araçlarının üretiminde kendi kendine yeten bir ülke haline geldiğine işaret eden Uraloğlu, şunları kaydetti: "Ulaştırma ve altyapı alanındaki yatırımlarımız meyvelerini vermeye devam ediyor. Türkiye, artık demir yollarında teknolojiyi tasarlayan, üreten ve geliştiren ülke konumuna yükseldi. Milli elektrikli trenimizden sonra milli hızlı trenimizi de yapıyoruz. TÜRASAŞ tarafından üretilecek hızlı trenimiz saate 225 kilometre hıza ulaşacak. Her bir sette toplamda 584 kişilik yolcu kapasitesine sahip 8 vagon bulunacak" dedi.