Şehitlerin adı ölümsüzleşti

Şırnak'ın Uludere ilçesinde PKK'lı teröristlerce şehit edilen 154 asker, güvenlik korucusu ve siviller için anıt yapıldı. Uludere Kaymakamlığınca, ilçede terör örgütü PKK mensuplarınca farklı tarihlerde şehit edilen asker, güvenlik korucusu ve siviller için anıt inşa edildi. Kaymakam Bekir Yalçın, şehit aileleri ve vatandaşlar, üzerinde şehitlerin isimlerinin bulunduğu anıtı ziyaret etti. Şırnak'ın Uludere ilçesinde 2017 yılında PKK'lı teröristlerce evinin önünde düzenlenen saldırıda şehit olan güvenlik korucusu Mehmet Paksoy'un oğlu Zafer Paksoy, AA muhabirine, anıtın kendileri için büyük anlam ifade ettiğini söyledi. Paksoy, "Anıt bizler için gurur verici oldu. Bu vatan toprakları için canını feda etmiş tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize de sıhhat ve afiyet diliyorum" dedi.