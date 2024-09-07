Fetullah Gülen'in yeğeni Ebuseleme Gülen, Youtube kanalında video paylaşım yaptı. 'Delice Muhabbet' adlı kanalda yayınlanan son videodaki açıklamalar, amcası Fetullah Gülen'in 15 Temmuz başarısız darbe girişimi sonrasında hapse atılanlarla ilgili söylediği sözleri damga vurdu.Ebuseleme Gülen, 15 Temmuz'dan 2 sene sonra örgüt elebaşı Fetullah Gülen'e yaptıkları bir bayram ziyaretinde "Hocam, Türkiye'de sizi seven insanlar hapislerde, yine buruk bir bayram yaşıyoruz" denildiğini, karşılığında sinirli bir yüz ifadesi ile "Zamanında ben çok yattım, biraz da onlar yatsın" cevabını aldıklarını söyledi.Ebuseleme Gülen'in video paylaşımı, Fetullah Gülen'in örgüte katılanların duygularını kendi çıkarları doğrultusunda sömürdüğünü bir kez daha ortaya koydu.Öte yandan FETÖ'nün Almanya'da faaliyet gösteren 'Time to Help eV' isimli sözde yardım kuruluşunun mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin karar 31 Ağustos 2024'te Resmi Gazete'de yayınlandı. FETÖ'ye büyük bir ekonomik darbeye neden olan karar ile örgüt finansal bir boşluğa düştü. 'Yardım' adı altında topladıkları paraların kesilmesinden endişe duyan FETÖ'nün, 'Time to Help eV'nin varlıklarının dondurulması kararını örgüt üyelerinden sakladığı, finans kaynaklarındaki zayıflama nedeni ile örgütün büyük bir çıkmaza girdiği belirtildi.