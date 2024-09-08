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Giriş Tarihi: 8.9.2024

18’inci günde de Narin’den iz yok

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
18’inci günde de Narin’den iz yok
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan ve sonra kendisinden bir daha haber alınamayan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları 18'inci gününe girdi. Bütün aramalara rağmen küçük kızdan hâlâ iz yok. Gelen bir ihbar sonrası mahalleye 2 kilometre uzaklıktaki gölette tekrar arama yapıldı. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerinin, iz takip köpekleri ve yer altı görüntüleme cihazı ile yaptığı aramalarda, Narin'e ait herhangi bir bir emareye ulaşılamadı. Çalışmalar kapsamında, bir İHA bölgeyi havadan görüntüledi. Bu arada, Narin'in DNA örneklerine rastlanan amcaya ait araç ta, yeniden bir detaylı inceleme yapıldı.
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18’inci günde de Narin’den iz yok
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