Depremde kullanılacak arama kurtarma aracı TEKNOFEST’te

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST kapsamında düzenlenen teknoloji yarışmaları Antalya Anfaş Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezinde devam ediyor. İstanbul Teknik Üniversitesi'nden (İTÜ) Robotik Arama Kurtarma Ekibi'nin (RAKE) ürettiği 3 farklı arama kurtarma aracı TEKNOFEST'in gözdesi oldu. Otonom olarak çalışan araçlar deprem, sel ve yangın gibi doğal afetlerde yardım ikmali, yaralı tahliyesi sağlıyor. Mini olarak tasarladıkları dron araçları ise en küçük deliğe girerek enkazda ses iletişimi sağlıyor.Doğalgaz ve benzeri sızıntıları tespit ediyor. T3 (Türkiye Teknoloji Takımı) Girişim Merkezi Koordinatörü ve TEKNOFEST İcra Kurulu Üyesi İrem Bayraktar Aksakal, festivalde yer alan girişimlerin, özellikle lise ve üniversite seviyesindeki projelerin girişime dönüşmesi için çaba gösterdiklerini belirterek, "TEKNOFEST'ten başarı hikayeleri çıkmaya başladı. Önümüzdeki yıllarda da kat ve kat artacağına inanıyorum" dedi.İrem Bayraktar AksakalBu arada Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da TEKNOFEST'i ziyaret etti. Yarışmalar kapsamında oluşturulan stantları gezen, gençlerle sohbet eden Kacır, milli teknoloji hamlesinin Türk gençliği ile buluşma noktası olan TEKNOFEST'i bu yıl Akdeniz şehirlerinde gerçekleştirdiklerini söyledi. TEKNOFEST yolculuğunun başladığı 2018'de 14 yarışmada, 4 bine yakın takımdan 1 milyon genç ile yarıştıklarını hatırlatan Kacır, bu yıl ise 49 farklı yarışmada, 770 binden fazla takımdan 1 milyon 600 bin gencin hayallerini araştırmaya, geliştirmeye ve projeye dönüştürmek amacıyla yarıştığını dile getirdi. Bakan Kacır, TEKNOFEST'in bu yönüyle her yıl kendi rekorunu tazeleyen ve yeni dünya rekorlarına imza atan bir etkinlik olduğunu söyledi.