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Giriş Tarihi: 9.9.2024

21 PKK’lı etkisiz hale getirildi

Irak ve Suriye’nin kuzeyinde kararlılıkla sürdürülen operasyonlarda 21 bölücü terörist daha etkisiz hale getirildi

21 PKK’lı etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 16 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit ettiği 15 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde belirlediği 1 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi." Bakanlığın operasyonlara ilişkin bir diğer açıklamasında da şunlar kaydedildi: "Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörü kaynağında yok etmek için kesintisiz operasyonlarla mücadeleye azim ve kararlılıkla devam edecek."
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21 PKK’lı etkisiz hale getirildi
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