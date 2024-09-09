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Giriş Tarihi: 9.9.2024

‘AK Partili’ diye müdürü çöpçü yaptı

TOLGA ÖZLÜ TOLGA ÖZLÜ
‘AK Partili’ diye müdürü çöpçü yaptı
CHP'li Eskişehir Sivrihisar Belediyesi bünyesindeki bir şirkette genel müdürlük yapan Yavuz Bahadır Görücü'yü temizlik işlerine görevlendirildi. CHP'li Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci tarafından onaylanan mobbing gibi görevlendirmeyle ilgili AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu tepki gösterdi: "'Liyakat' derler, yöneticilerine dürbünle baksan liyakatı göremezsin. Bu tip mağduriyetleri olan kardeşlerim, bizlere mutlaka ulaşın, bu kirli zihniyetle mücadelenizde ben ve arkadaşlarım kapı gibi arkanızda dururuz. Son sözüm Dökmeci'ye; namuslu insanlarla uğraştın, zalimsin.
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‘AK Partili’ diye müdürü çöpçü yaptı
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