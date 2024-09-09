Askeri araç devrildi: 4 şehit

Tunceli'de zırhlı aracın şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 4 asker şehit oldu, 1 asker ağır yaralandı. Edinilen bilgilere göre, 62 JAA 408 plakalı zırhlı araç, Ovacık'ın Kuşluca ve Bilgeç köyleri arasında henüz tespit edilemeyen bir nedenle şarampole yuvarlandı. 3 asker olay yerinde şehit düşerken, 2 asker de ağır yaralandı. Kazaverilmesi üzerine bölgeye helikopterle asker, 112, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Yaralı 2 asker, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından helikopterle Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak askerlerden biri daha tüm çabalara rağmen kurtarılamadı ve şehit oldu.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kazaya ilişkin sosyal medya paylaşımında şunları kaydetti: "Milletimizin başı sağ olsun. Görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucunda Jandarma Uzman Çavuşlarımız Ömer Eroğlu, Mehmet Aykanat, Orhan Burak Büyükçaylı ve Jandarma Uzman Onbaşımız Doğan Kızılateş şehit olmuştur. Kazada Jandarma Astsubay Çavuş Muhammet Koyuncu yaralanmıştır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, kahraman Jandarma Teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum." Öte yandan Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde de 3 aracın karıştığı bir trafik kazası meydana geldi. Kayseri yönüne giden otomobildeki sözleşmeli erlerden B.P. olay yerinde, B.S. ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.