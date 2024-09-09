Deprem bölgesi eğitime hazır

6 Şubat 2023'teki depremlerin vurduğu 11 ilde toplam 3 milyon 620 bin 786 öğrenci okula başlayacak. Asrın felaketinin ardından en hızlı toparlanan kurumların başında okullar geliyor. Depremin yaşandığı günden sonra yaşadıkları illerden göçmek zorunda kalan öğrencilerin çoğunluğu da geri döndü. Toplam 200 bin 224 öğrenci yaşadığı ile geri dönerek eğitimlerine kaldıkları yerden devam edecekler.Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) alınan bilgilere göre Eylül 2023 itibarıyla 181 okul, 2 bin 571 dersliğin yapımı tamamlandı. Az hasarlı 45 bin dersliğin onarımı yapıldı ve 2023- 2024 Eğitim-Öğretim Yılına başlandı. Eylül 2024 itibarıyla de 226 okul, 3 bin 216 dersliğin yapımı tamamlandı. Az hasarlı 9 bin 416 dersliğin onarımı yapıldı. Orta hasarlı 26 okul, 364 derslik güçlendirilerek 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılına hazır hale getirildi.Eylül 2025 itibarıyla de 833 okul, 13 bin 997 dersliğin yapımının tamamlanması ve orta hasarlı 298 okul ile 4 bin 172 dersliğin güçlendirilmesi planlanıyor. Yapılan tüm bu çalışmalar neticesinde deprem bölgesinde 2025 yılı sonu itibarıyla bin 240 okul 19 bin 784 dersliğin tamamlanması öngörüsüyle, bölgedeki mevcut derslik kapasitesi deprem öncesi derslik kapasitesinin üzerine çıkarak yüzde 10 artmış olacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de depremin ardından öğrencilerin öğrenme kayıplarını ve psikolojik problemlerini çözmek için birçok etkinliği hayata geçirdiklerini anlatarak şu bilgileri verdi: "Aynı şekilde depremden etkilenen yetişkinler için Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğümüzce, halk eğitimi merkezleri üzerinden kurslar açıldı. Hem depremin yarattığı hasarı ortadan kaldırmak hem de oradaki insanlarımızın yeni meslek edinmelerine de yardımcı olacak kurslar organize ettik. 9 Eylül sabahı itibarıyla 11 ilin tamamında eğitim öğretim süreci hiçbir sıkıntı olmadan başlamış olacak. Deprem konusunda dayanıklı okullar olarak inşa ettik. Çevre düzenlemesinden, teknolojik altyapısına kadar her şeyi planlanarak okullarımız hazır hale getirilmiş olacak."